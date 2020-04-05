"الأونروا": بدء توصيل الأدوية اللازمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن

رام الله/عمان - أ ش أ

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنوروا"، اليوم الأحد، بدء توزيع وتوصيل الأدوية اللازمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن من خلال الكوادر الطبية التابعة لها.

وأوضحت الوكالة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الجولة الأولى من التوزيع ستستغرق أسبوعين تقريبًا، وأن المرضى المستهدفين، هم مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، الذين يعتمدون على الأنسولين، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل المصابات بداء السكري، الذين كانوا من المقرر أن يحصلوا على علاجاتهم بين 21 مارس و31 مارس 2020.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوكالة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وحرصا على إيصال الأدوية لمحتاجيها في الوقت المحدد، خاصة في ظل الظروف الراهنة وفرض حظر التجول من قبل الحكومة الأردنية للحد من انتشار الفيروس.

ولا تزال مراكز "الأونروا" الصحية مغلقة بسبب حظر التجول المفروض، ويتم تنسيق توصيل الدواء مع السلطات المحلية في كل مخيم وسيتم تسليم الأدوية إلى منازل المرضى.

وتناقش "الأونروا" مع الحكومة الأردنية، أفضل وقت لإعادة فتح المراكز الصحية وإعادة البدء في تقديم الخدمات الصحية الحيوية في 25 مركزًا صحيًا مع ضمان السيطرة على تجمع الناس.

أما بالنسبة لتطعيمات الأطفال الدورية، أوضح أن المراكز الصحية التابعة للوكالة عملت على إعادة جدولة التطعيمات إلى أوقات ما بعد جائحة الفيروس؛ حرصا على صحة وسلامة الأطفال وتفاديا لالتقاط أي نوع من العدوى.