تايلاند تعلن تسجيل 102 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا
بانكوك (أ ش أ):
أعلنت تايلاند اليوم الأحد تسجيل 102 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ذكرت ذلك النبأ قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.
وكانت السلطات الصحية في تايلاند، أعلنت -أمس السبت- تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة حالة.
ويوجد بالعاصمة بانكوك أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل هناك 980 حالة، وبعدها نونثابوري 128 حالة، تليها جزيرة بوكيت 107 حالات.
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