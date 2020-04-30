ميركل: السفر داخل أوروبا ليس مطروحا على الأجندة حاليا

برلين - (د ب ا):

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إن مسألة السماح بالسفر داخل آوروبا مع تراجع أزمة كورونا "ليست مطروحة حاليا على الأجندة".

وكانت ميركل تتحدث بعد مؤتمر افتراضى عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، الذى تركز على تخفيف بعض القيود المفروضة منذ منتصف مارس الماضي للحد من انتشار جائحة كورونا