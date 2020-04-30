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السودان يؤكد أهمية وحدة الموقف العربي في مساندة الشعب الفلسطيني

04:39 م الخميس 30 أبريل 2020
السودان يؤكد أهمية وحدة الموقف العربي في مساندة الشعب الفلسطيني

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم - أ ش أ

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، أهمية وحدة الموقف العربي في مساندة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في هذا الشأن.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم /الخميس/، أن عمر قمر الدين شارك، اليوم، في الدورة غير العادية (الطارئة) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الجامعة العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشدد الوزير السوداني، في مستهل كلمته، على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية التحسب للمتغيرات الدولية التي تستغلها إسرائيل في تنفيذ مخططاتها وفرض سياسة الأمر الواقع، ومنها جائحة كورونا التي تشغل العالم حاليا

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