روسيا: إطلاق برنامج دولي بقيمة 7.5 مليار دولار لمكافحة العدوى

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة العشرين شرعت في برنامج طويل الأجل بميزانية قدرها 7.5 مليار دولار لمواجهة خطر العدوى.

وأكد لافروف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية- أن أخطر شيء سيواجهه العالم هو إذا خرج من هذه الجائحة دون التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التصرف لمواجهة تهديد عالمي جديد.

وأضاف وزير الخارجية الروسية "لذلك من المهم ما يحدث الآن تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة العشرين وهو الدعوة لتوحيد الجهود وإطلاق برنامج كبير متعدد الأطراف يهدف أولا إلى لتطوير علاج لمثل هذه العدوى والتهديدات، وثانيا إلى تقديم المساعدة لمن يحتاجون إليها، وثالثا إلى وضع إجراءات تنظيمية تسمح بتعبئة المجتمع العالمي بسرعة أكبر إذا حدثت أزمة مماثلة مرة أخرى".

وأشار لافروف إلى أنه تم إطلاق هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية باعتبارها رئيس لمجموعة العشرين، وأضاف "ومن المتوقع أن يستمر البرنامج لأكثر من عام، وتم الإعلان عن مبلغ 7.5 مليار دولار كميزانية له".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن بلاده تدعو إلى تضافر الجهود والأساليب المتعددة الأطراف لمكافحة فيروس كورونا، وأوضح أن العالم يُظهر الآن اتجاهاً لتوحيد صفوفه في محاربة تهديد مشترك، بينما تحاول دول معينة الانعزال وحل مشاكلها الخاصة.