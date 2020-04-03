مسؤول أمريكي بارز يحذّر من غياب الدليل على فعالية علاج الملاريا ضد كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

حذّر كبير خبراء الحكومة الأمريكية للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، اليوم الجمعة، من عدم وجود دليل "قوي" على فعالية عقار الملاريا في علاج الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وقال فاوتشي، وهو رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا هيل، الأمريكية على موقعها الالكتروني: "علينا أن نكون حذرين من أننا لم نحقق تلك القفزة العظيمة للافتراض بأن ذلك هو عقار الضربة القاضية. لا نزال نحتاج لعمل دراسات من النوع الذي يثبت على وجه التحديد ما إذا كان أي تدخل آمن وفعال حقا".

جاء تصريح فاوتشي ردا على سؤال حول استطلاع رأي لأكثر من 6700 طبيب في 30 بلد، قال فيه 37 بالمئة منهم إنهم "يشعرون" أن عقار "هيدروكسيكلورين" المستخدم في علاج الملاريا هو الأكثر فعالية في علاج المصابين بـ"كوفيد-19".

وتابع المسئول الأمريكي: "لا نعمل على ما تشعر به، وإنما نعمل على ما لدينا من دليل وبيانات"، مضيفا أن ذلك الاستطلاع "ليس دراسة قوية جدا"، "لكن حينما لا تكون لديك معلومات، فإنه مفهوم لماذا سيريد الناس أن يأخذوا أي تلميح بسيط بأن ذلك فعال، وأنا ليست لديّ مشكلة في ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد مرارا بعقار "هيدروكسيكلوروكين" إذا استُخدم إلى جانب "أزيثرومايسين" كعلاج محتمل لفيروس "كورونا" المستجد، رغم توالي التأكيدات من مسئولين وخبراء داخل وخارج الولايات المتحدة من غياب أدلة تدعم صحة تلك الفرضية.

لكن أطباء صينيون أعلنوا هذا الأسبوع أن "هيدروكسيكلوروكين" ساعد في "تسريع شفاء عدد صغير" من المصابين بالفيروس ممن لم يكونوا في حالة سيئة.