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مانيلا: تجهيز مراكز حجر صحي في ظل ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

02:35 م الجمعة 03 أبريل 2020
مانيلا: تجهيز مراكز حجر صحي في ظل ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

تجهيز مراكز حجر صحي في ظل ارتفاع إصابات ووفيات كور

مانيلا - (د ب أ):

أعدت الحكومة الفلبينية منشآت حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكره مسؤولون اليوم الجمعة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من ثلاثة آلاف، والوفيات إلى 136 حالة.

وكانت الوفيات الـ29 الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في يوم واحد، ولكن وزارة الصحة قالت إن "الزيادة المفاجئة.. ترجع إلى الإبلاغ المتأخر عن الوفيات السابقة".

وذكرت الوزارة أن هناك 358 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3018، حيث يتم إجراء مزيد من الفحوص من خلال ثمانية معامل.

وفي خضم هذه الزيادة، قال فينس ديزون، المسؤول بقوة المهام الداخلية المعنية بمواجهة "كوفيد-19"، إن الحكومة بصدد إعداد 12 منشأة حجر صحي تستطيع أن تستوعب آلاف المرضى، وذلك في أنحاء مانيلا وفي جزيرة لوزون.

وأضاف: "نقوم بهذا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في بلادنا.. وبمساعدة وزارة الصحة ووحدات الحكومة المحلية، سوف يتم نقل المرضى إلى المنشآت حتى لا ينشروا الفيروس".

وقال ديزون إن مراكز المؤتمرات الحكومية والملاعب الرياضية، وغيرها، ستصبح منشآت للحجر الصحي، وسوف يكون بها أماكن منفصلة وتكييف هواء، وحتى خدمة إنترنت (واي فاي).

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