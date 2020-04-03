رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا: السيطرة على أزمة كورونا غير محسومة

برلين- (د ب أ):

ذكر رئيس ديوان المستشارية الألمانية في برلين، هيلجه براون، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان بالإمكان السيطرة على أزمة جائحة كورونا المستجد في المستقبل القريب.

وقال براون في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "ليس بمقدورنا القول ما إذا كان يمكننا النجاح في ذلك، لكننا نناضل من أجل هذا الأمر"، مؤكدا أن العنصر الحاسم في النجاح هو مدى إمكانية إبطاء حدوث العدوى لأقصى حد ممكن، وما إذا كان بالإمكان توفير سِعات إضافية في النظام الصحي.

وقال براون: "ألمانيا الآن مثل السفينة التي تدور في الاتجاه العكسي على نحو بطيء للغاية. لذلك يتعين علينا الانتظار لبرهة"، معربا عن تفاؤله إزاء تحسن الأوضاع في ظل تغير سلوكيات كثير من الناس.

وذكر براون أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الاتحادية والولايات ستمدد القيود المفروضة على الحياة العامة عقب عيد القيامة، وقال: "يمكننا أيضا التفكير في إجراءات أخرى ليست تصعيدية، بل بإمكانها مساعدتنا في كسر سلاسل العدوى... من المهم العثور على الأفراد المخالطين لمصابين، حتى لا تحدث حالات عدوى أخرى"، مشيرا إلى أن الاستعانة ببيانات الهاتف الجوال قد يفيد في ذلك.

وفي سياق متصل، أعرب براون عن تشككه إزاء توصيات بعض الخبراء بمواجهة جائحة كورونا عبر الثقة فيما يسمى بـ"مناعة القطيع"، وقال: "هذه مجرد نظرية، لكن في الواقع العملي الأمر مختلف إلى حد ما".

وأوضح براون أنه عندما يكون هناك عدد محدد من الإصابات، يتعين أن يحمي الإنسان نفسه من مجموعات الخطورة، مؤكدا ضرورة ألا يستهين الشباب أيضا بهذا الخطر، وقال: "علينا أن نفعل كل شيء من أجل تجنب حدوث إصابات جديدة".