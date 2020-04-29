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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الفلبين لدعمها في مكافحة كورونا

07:54 م الأربعاء 29 أبريل 2020
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الفلبين لدعمها في مكافحة كورونا

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الفلبين

أبوظبي - أ ش أ

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الفلبين لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية عبر تعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.

وقال حمد سعيد حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى الفلبين، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"،إن دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدات الطبية تؤكد التزامها بمد يد العون للفلبين التي يجمعنا بها علاقة شراكة عميقة ونأمل في أن يمكنها هذا الدعم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 334 طنا من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة استفاد منها ما يقارب 334 ألفا من المهنيين الطبيين.

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