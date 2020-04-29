الصحة العالمية: اجتماع غدا للجنة الطوارئ لتقييم تطور فيروس كورونا

جنيف - أ ش أ

أعلن الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس ادهانوم أنه سيعقد اجتماعا غدا الخميس مع لجنة الطوارئ الصحية بالمنظمة وذلك بعد مرور 3 أشهر منذ أوصت اللجنة بإعلان حالة طوارئ صحية عالمية وأيضا لبحث تقييم آخر تطورات فيروس كورونا وتقديم توصيات مناسبة للفترة المقبلة.

وأكد ادهانوم - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاربعاء في جنيف - أن المنظمة كانت تتواصل مع الجميع وتبلغهم يوميا بكل التطورات، كما كانت في كل مؤتمر صحفي يومي تشدد على ضرورة الاستفادة من الفرصة الصغيرة المتاحة والاستعداد بكل قوة لمواجهة الفيروس .

وقال ادهانوم إن المنظمة لن تستسلم أبدا، وأنها تريد أن تخدم البشرية على أساس العلوم والقرائن العلمية، وأكد أن المنظمة تسعى جاهدة لتوفير المعدات والحلول التي تفي بالغرض في الفترة المقبلة، وطالب مدير عام منظمة الصحة العالم بأن يتحد وأن تتحد البشرية لكسب هذه المعركة ضد فيروس كورونا الفتاك وحذر من أن الفيروس يستطيع أن يؤدي إلى انهيار المجتمعات والاقتصادات.

ومدير عام المنظمة الدولية دافع عن عمل المنظمة فى مواجهة فيروس كورونا بتناوله للخطوات والإجراءات التي قامت بها المنظمة منذ إخطارها بظهور بعض حالات الالتهاب الرئوى في إقليم ووهان الصيني وحتى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية العالمية فى 31 يناير الماضي.