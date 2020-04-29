وفاة رئيس "فرسان مالطا" الكاثوليكية عن 75 عاما

روما- (د ب أ):

أعلنت منظمة "فرسان مالطا"، وهي منظمة كاثوليكية عمرها قرون تتخذ من روما مقرا لها، الأربعاء، وفاة رئيسها الأعلى جياكومو دالا توري ديل تمبيو دي سانجوينتو عن عمر يناهز الـ75 عاما.

وقالت فرسان مالطا في بيان إن دالا توري، الذي كان يلقب رسميا باسم الرئيس الأعلى ، توفي "بعد منتصف الليل بدقائق قليلة ... بعد إصابته بمرض عضال تم تشخيصه قبل بضعة أشهر".

وأضاف البيان أن القائد العسكرى الأعلى روي جونكالو دو فالي بيكسوتو دي فيلاس بواس سوف يؤدي الآن دور الرئيس حتى انتخاب الرئيس الأعلى الجديد.

وكان دالا توري، المولود في روما كان أرستقراطيا إيطاليا ومؤرخا لفنون العصور الوسطى تم قبوله في فرسان مالطا عام 1985 وأصبح رئيسا لها قبل عامين.

تأسست فرسان مالطا، المعروفة رسميا باسم نظام السيادة العسكري لمالطا، في القدس في القرن الحادي عشر، قبل الحروب الصليبية، وتدير الآن جمعيات خيرية طبية حول العالم.

وتعد فرسان مالطا شبه دولة، ولها جوازات سفر وسفارات خاصة بها، ولكن ليس لديها أرض باستثناء مبنيين هما مقرها في روما. جدير بالذكر أنها مستقلة عن الفاتيكان، لكن رئيسها يؤدي قسما للولاء لبابا الفاتيكان.