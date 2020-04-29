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إسرائيل: إجمالي الوفيات بكورونا يرتفع إلى 212

10:15 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
إسرائيل: إجمالي الوفيات بكورونا يرتفع إلى 212

أرشيفية

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 212 حالة.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "هاآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 15 ألفا و 782 حالة حتى الآن، بارتفاع بـ193 عن يوم أمس.

وأوضحت أن 352 فقط من المصابين متواجدون في المستشفيات، وأن نحو 93 من المصابين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيروس كورونا تل أبيب وزارة الصحة الإسرائيلية إسرائيل

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