ألمانيا:الإصابات بفيروس كورونا تواصل الارتفاع والوفيات تتجاوز 6 آلاف حالة
برلين - (أ ش أ):
شهدت حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفاعا أمس الثلاثاء مقارنة باليومين السابقين، فيما تخطى إجمالي الوفيات 6 آلاف حالة.
وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا - في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأربعاء - عن تسجيل 202 وفاة جديدة بالفيروس في ارتفاع جديد بعد تسجيل 163 وفاة الثلاثاء، و140 أمس الأول الاثنين، لتبلغ الحصيلة 6115 حالة.
وواصل عدد الإصابات اليومية ارتفاعه أيضا بتسجيل 1304 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقارنة بـ1144 و1018 إصابة تم رصدها يومي الثلاثاء والاثنين تباعا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 157641
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