جونز هوبكنز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز المليون حالة
وكالات
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن وصول أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، إلى أكثر من مليون إصابة، اليوم الثلاثاء.
وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر البلدان تضررًا من وباء كورونا، إذ سجلت ما يقرب من ثلث الإصابات المسجلة عالميًا والتي تجاوزت حاجز الـ3 مليون إصابة بشتى دول العالم.
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