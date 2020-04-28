إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز 200 ألف حالة

روما - (د ب أ)

ارتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إيطاليا لتتجاوز 200 ألف حالة.

وأعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أن إجمالي عدد الإصابات وصل بحلول اليوم الثلاثاء إلى 201 ألف و505 حالة، كما ارتفعت حالات الوفيات بالمرض بمقدار 382 حالة لتصل إلى 27 ألف و359 حالة.

وواصلت أعداد مرضى كورونا في وحدات الرعاية المركزة والمستشفيات تراجعا الأمر الذي يمثل أهمية بالنسبة للقرارات السياسية المتعلقة بقيود حظر التجوال.

تعتزم إيطاليا اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل إجراء تخفيف طفيف على حظر التجول الصارم المفروض منذ نحو شهرين في البلاد، حيث سيتم السماح بالخروج للتنزه والتريض.

ويرى كثيرون أن هذه التخفيفات ليست كافية، وفي المقابل دافع جوزيبي كونتي رئيس الوزراء عن القرار حيث قال في زيارة لمدينة ميلانو:" الكل كان يأمل أن نعود سريعا إلى الحياة الطبيعية لكن الشروط لهذا لم تتوافر بعد، يجب أن نقول هذا بشكل واضح وجلي".