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أمريكا تتعهد بتقديم مساعدات مالية للجزائر لمواجهة كورونا

04:42 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
أمريكا تتعهد بتقديم مساعدات مالية للجزائر لمواجهة كورونا

فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

كشف السفير الأمريكي بالجزائر جون إيف ديروشر، الثلاثاء، عن تعهد بلاده بتقديم دعم مالي للجزائر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر ديروشر في تغريدة عبر تويتر، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد و"أن بلاده عرضت على الجزائر تقديم الدعم المالي لمساندة جهودها في التصدي لوباء كورونا".

وتابع أن المكالمة شملت مناقشة مستجدات ما يعيشه العالم من وباء فيروس كورونا، ومكافحة الجزائر له.

كما بحث ديروشر هاتفيا أيضا مع وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم سبل الشراكة بين الشركات الأمريكية والجزائرية لخدمة إقتصاد البلدين.

وأجرى السفير الأمريكي محادثة ثالثة مع وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي حول الشراكة التي من شأنها تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما شكره على دعم الحكومة الجزائرية لنقل المواطنين الأمريكيين إلى بلادهم.

الجزائر مساعدات مالية فيروس كورونا

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