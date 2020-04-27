المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات حكومية لشركة طيران بسبب كورونا

بروكسل - (د ب أ)

وافقت المفوضية الأوروبية على حصول شركة "كوندور" الألمانية للطيران، المتعثرة ماليًا على مساعدات جديدة من الدولة في صورة ضمانات قروض بقيمة 550 مليون يورو (596 مليون دولار).

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر إن ألمانيا يمكنها بذلك تعويض كوندور عن جزء من الخسائر المتعلقة بجائحة كورونا مضيفة: "نسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى إيجاد حلول لدعم الشركات في هذه الأوقات الصعبة بالتوافق مع قواعد الدعم للاتحاد الأوروبي".

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مبررا الدعم الإضافي لكوندور: "الشركة كانت مربحة من الناحية التشغيلية في الأوقات الطبيعية، ولديها فرص مستقبلية جيدة".

وأعربت نقابلة الطيارين في ألمانيا "في.سي" عن سعادتها بموافقة المفوضية الأوروبية على خطة مساعدة الشركة.

وقال ماركوس فالي رئيس النقابة "مع النموذج الذي قدمته كوندور، نرى أن المفاوضات الجماعية للدولة والشركة والعمال يمكن أن تصل إلى حلول مستدامة... نحتاج إلى طريقة مثل هذه بالنسبة لشركات الطيران الأخرى في ألمانيا".

يذكر أن الحكومة الألمانية لم تتوصل حتى الآن إلى قرار بشأن خطة إنقاذ شركة لوفتهانزا، أكبر شركة طيران في ألمانيا والتي تقدر احتياجاتها المالية بنحو 10 مليارات يورو.

وقال ستيفان شولته رئيس اتحاد المطارات الألماني إن إنقاذ لوفتهانزا وكوندور في مصلحة ألمانيا وفي مصلحة المطارات الألمانية وفي مصلحة كل من كوندور ولوفتهانزا، مضيفا أن "لوفتهانزا القوية والقادرة على المنافسة مطلوبة لكي ترتبط ألمانيا بالعالم في المستقبل.

كانت ألمانيا قد أعلنت خسارة أول مليار يورو من إيراداتها خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من البقاء بدون مساعدة الحكومة في ظل حالة الشلل التي أصابت صناعة الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت كوندور قد تضررت بشدة من إفلاس شركتها الأم توماس كوك البريطانية العملاقة للسياحة في العام الماضي.

وتأتي حزمة الإنقاذ الجديدة على خلفية أزمة جائحة كورونا، بعدما ألغت شركة الطيران البولندية القابضة "بي جي إل" مؤخرا صفقة الاستحواذ على الشركة التي تم الاتفاق عليها في كانون ثان/يناير الماضي.

وفي خريف عام 2019 تلقت كوندور قروض مساعدات بقيمة 358 مليون يورو من الحكومة الألمانية الاتحادية وولاية هيسن الألمانية.

وقال رئيس الشركة رالف تيكنتروب اليوم الاثنين إن كوندور دخلت في أزمة مرتين خلال ستة أشهر دون خطأ من جانبها، وأضاف: "نحن ممتنون للغاية للحكومة الاتحادية وحكومة ولاية هيسن على دعمهما".