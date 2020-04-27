منظمة الصحة العالمية: نهاية فيروس كورونا ما زالت بعيدة

جنيف - (أ ش أ):

أكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بعيدة عن نهايتها، مشددة على أنها تؤثر كثيرًا على القدرات الخاصة بمكافحة الأمراض الأخرى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم جيبريسوس - في مؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية - : "إنه في الوقت الذي يواصل فيه (كوفيد ـ 19) إحداث الخسائر، نشعر بقلق عميق من تأثيره على الخدمات الصحية الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالأطفال ومسألة اللقاحات".

وأضاف أن "التحالف العالمي للقاحات والتحصين" أكد، في هذا السياق، أن 21 دولة على الأقل تفيد بأنها تعاني من نقص في اللقاحات ضد أمراض أخرى نتيجة القيود على نقل البضائع عبر الحدود وعوامل أخرى.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن "جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال بعيدة عن نهايتها"، مضيفًا أن المنظمة تشعر بقلق خاص تجاه احتمال تفشي الفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض بلدان آسيا.