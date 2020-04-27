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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في النمسا إلى 12 ألفا و362 حالة

12:10 م الإثنين 27 أبريل 2020
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في النمسا إلى 12 ألفا و362 حالة

النمسا

فيينا - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 12 ألفا و362 حالة من إجمالي عدد الإصابات في البلاد والتي بلغت 15 ألفا و274 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى وقوع ثلاث حالات وفاة في العاصمة /فيينا/ أمس؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة في العاصمة إلى 113 حالة.. بينما بلغ عدد الإصابات في فيينا 2405 حالة بزيادة 13 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لم يتبق من مرضي الفيروس في النمسا حاليا إلا 2363 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 549 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، ويخضع 579 شخصًا للعلاج حاليًا من فيروس كورونا في المستشفى منهم 140 حالة في وحدات العناية المركزة.

ونوهت الوزارة إلى أن ولاية "ستيريا" تصدرت الولايات النمساوية حاليًا من حيث عدد الإصابات بتسجيل 553 حالة تليها فيينا بـ481 حالة بينما "تيرول" والتي كانت تتصدر الولايات النمساوية من حيث الإصابات تراجعت إلى المركز الرابع حيث سجلت 381 حالة مرضية نشطة.

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