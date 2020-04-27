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3 اصابات جديدة فقط في الصين ولا وفيات بكورونا

04:38 ص الإثنين 27 أبريل 2020
3 اصابات جديدة فقط في الصين ولا وفيات بكورونا

3 اصابات جديدة فقط في الصين

بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد، وعدم حدوث أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الثاني عشر على التوالي.

وذكرت السلطات الصحية في البلاد أن 723 لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات، وتم عزل أقل من الألف شخص بقليل للمراقبة للاشتباه في إصابتهم أو لايجابية اصابتهم بكوفيد-19 دون ظهور أعراض.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين بأن من بين الحالات الجديدة، حالتان قادمتان من الخارج وحالة واحدة في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82830 حالة توفى من بينهم 4633 شخصا.

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