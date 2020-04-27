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البترول الكويتية: الالتزام باتفاق "أوبك بلس" اعتبارًا من مايو المقبل

12:35 ص الإثنين 27 أبريل 2020
البترول الكويتية: الالتزام باتفاق "أوبك بلس" اعتبارًا من مايو المقبل

الالتزام باتفاق "أوبك بلس" اعتبارًا من مايو المقب

الكويت - (د ب أ)

ذكرت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد، أنها بصدد التنسيق مع العملاء في الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام الكويتي تماشيا مع التزامات الكويت باتفاق "أوبك بلس" اعتبارًا من مايو المقبل.

وأكدت المؤسسة في بياننقلته لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" "حرصها الكامل على دعم دور البلاد تجاه إنجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية".

وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون مستقلون من خارجها اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد في 13 نيسان/أبريل الجاري، على خفض معدلات الانتاج من النفط بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو المقبل، لفترة أولية تستمر شهرين وتنتهي في 30يونيو المقبل.

اوبك بلس البترول الكويتية

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