أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

العراق يسجل حالة وفاة واحدة و57 إصابة جديدة بكورونا

08:36 م الأحد 26 أبريل 2020
العراق يسجل حالة وفاة واحدة و57 إصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل حالة وفاة واحدة و57 إصابة جديدة بكورون

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1820 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب إحصائية للوزارة صدرت اليوم الأحد، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 87 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1263 بعد تسجيل 39 حالة شفاء اليوم أيضا.

العراق فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات بالمنطقة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4534

    عدد المصابين

  • 1176

    عدد المتعافين

  • 317

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2888240

    عدد المصابين

  • 823623

    عدد المتعافين

  • 201083

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:متحدث مجلس الوزراء: الفترة القادمة تشهد عودة تدريجية للحياة الطبيعية في مصر