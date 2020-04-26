العراق يسجل حالة وفاة واحدة و57 إصابة جديدة بكورونا
بغداد - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1820 حالة في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب إحصائية للوزارة صدرت اليوم الأحد، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 87 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1263 بعد تسجيل 39 حالة شفاء اليوم أيضا.
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