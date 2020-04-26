أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

فرنسا تعلن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 22856 بعد تسجيل 242 حالة جديدة

07:50 م الأحد 26 أبريل 2020
فرنسا تعلن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 22856 بعد تسجيل 242 حالة جديدة

فيروس كورونا في فرنسا

وكالات:
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 242 حالة وفاة بسبب فيروس "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات حتى 22856 حالة.
وسجل عدد الإصابات الجديدة تراجعا ملحوظا خلال آخر 24 ساعة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة في فرنسا، بحسب بيان وزارة الصحة، 461 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124575.

فيروس كورونا فرنسا وزارة الصحة الفرنسية

الخبر التالى:

نتنياهو: ترامب سينفذ تعهده بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة