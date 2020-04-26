فرنسا تعلن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 22856 بعد تسجيل 242 حالة جديدة
وكالات:
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 242 حالة وفاة بسبب فيروس "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات حتى 22856 حالة.
وسجل عدد الإصابات الجديدة تراجعا ملحوظا خلال آخر 24 ساعة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة في فرنسا، بحسب بيان وزارة الصحة، 461 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124575.
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