السعودية توقع عقدًا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص كورونا

الرياض - (د ب ا)

وقعت السعودية والصين، اليوم الأحد، عقدًا بقيمة 995 مليون ريال سعودي لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتسعة ملايين شخص في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأحد أن العقد شامل، جميع الأجهزة والمستلزمات، وعدد 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة عشرة آلاف فحص يوميًا، وتدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية والفحوصات الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة ثمانية أشهر".

كما شمل العقد تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة والتي سيكون لها الأثر البالغ في دعم خطط الدولة في إدارة خطط مكافحة الجائحة.

وتم التوقيع بين الشركة السعودية للشراء الموحد "نوبكو" والشركة الصينية "بي جي أي" بمصادقة الدكتور عبدالله الربيعة ممثلًا لحكومة المملكة والسفير الصيني لدى المملكة تشن وينج ممثلا للحكومة الصينية.