أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السعودية توقع عقدًا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص كورونا

06:32 م الأحد 26 أبريل 2020
السعودية توقع عقدًا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص كورونا

فيروس كورونا

الرياض - (د ب ا)

وقعت السعودية والصين، اليوم الأحد، عقدًا بقيمة 995 مليون ريال سعودي لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتسعة ملايين شخص في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأحد أن العقد شامل، جميع الأجهزة والمستلزمات، وعدد 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة عشرة آلاف فحص يوميًا، وتدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية والفحوصات الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة ثمانية أشهر".

كما شمل العقد تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة والتي سيكون لها الأثر البالغ في دعم خطط الدولة في إدارة خطط مكافحة الجائحة.

وتم التوقيع بين الشركة السعودية للشراء الموحد "نوبكو" والشركة الصينية "بي جي أي" بمصادقة الدكتور عبدالله الربيعة ممثلًا لحكومة المملكة والسفير الصيني لدى المملكة تشن وينج ممثلا للحكومة الصينية.

السعودية الصين فيروس كورونا الرياض فحص كورونا

الخبر التالى:

نيويورك: تسجيل ٣٦٧ وفاة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة