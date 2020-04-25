أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

محكمة ألمانية تحظر مظاهرة يمينية في هامبورج أول مايو

01:30 ص السبت 25 أبريل 2020
محكمة ألمانية تحظر مظاهرة يمينية في هامبورج أول مايو

أرشيفية

هامبورج (د ب أ)
حظرت محكمة في مدينة هامبورج بشمالي ألمانيا مظاهرة مقررة لجماعة "دي ريخت" (اليمين) اليمينية المتطرفة في أول مايو المقبل، حسبما قالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال المتحدث باسم الشرطة هولجر فيرن إن الشخص الذي تقدم بطلب للحصول عل موافقة لتنظيم الحدث العام تم إبلاغه يوم الجمعة برفض طلبه.

وتحظر السلطات حاليا التجمعات العامة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسعى الحزب اليميني إلى تسجيل مظاهرة بمشاركة 25 شخصا.

وقال مسؤولون إنه في هذه القضية، حماية العامة من الإصابة بفيروس كورونا تأتي في المقام الأول.

مظاهرة يمينية هامبورج جماعة دي ريخت

الخبر التالى:

بلجيكا تبدأ في تخفيف القيود الاجتماعية اعتبارا من 4 مايو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان