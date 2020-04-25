محكمة ألمانية تحظر مظاهرة يمينية في هامبورج أول مايو

هامبورج (د ب أ)

حظرت محكمة في مدينة هامبورج بشمالي ألمانيا مظاهرة مقررة لجماعة "دي ريخت" (اليمين) اليمينية المتطرفة في أول مايو المقبل، حسبما قالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المتحدث باسم الشرطة هولجر فيرن إن الشخص الذي تقدم بطلب للحصول عل موافقة لتنظيم الحدث العام تم إبلاغه يوم الجمعة برفض طلبه.

وتحظر السلطات حاليا التجمعات العامة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسعى الحزب اليميني إلى تسجيل مظاهرة بمشاركة 25 شخصا.

وقال مسؤولون إنه في هذه القضية، حماية العامة من الإصابة بفيروس كورونا تأتي في المقام الأول.