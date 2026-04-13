إعلان

مستشار المرشد الإيراني: أمريكا محكومة بالفشل في فرض حصار بحري على طهران

كتب : مصراوي

08:32 ص 13/04/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

حذر مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي، من أن أي محاولة أمريكية لفرض حصار بحري على إيران محكوم عليها بالفشل، كما فشلت واشنطن في محاولة فتح مضيق هرمز.

أكد رضائي، أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك أوراق قوة كبيرة لم تستخدم بعد، ولن تسمح لأمريكا بفرض أي حصار، مشددا على أن إيران ليست مكانًا يمكن محاصرته بتغريدة أو خطط وهمية.

من جانبه، قال قائد القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، شهرام إيراني، إن القوات البحرية ترصد جميع تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة وتبقيها تحت المراقبة.

ووصف التهديدات الأمريكية بفرض حصار بحري، بعد الهزيمة المخزية لجيشها في الحرب المفروضة الثالثة، بأنها تهديدات سخيفة ومثيرة للضحك.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي فرض حصار بحري على موانئ إيران، بالتزامن مع دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات محدودة لكسر الجمود بعد فشل مفاوضات واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| أسعار تذاكر حفل عمرو دياب وتدهور حالة فنان وعقد قران شاعر
زووم

حدث بالفن| أسعار تذاكر حفل عمرو دياب وتدهور حالة فنان وعقد قران شاعر
بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية
زووم

بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية
هنا الزاهد بإطلالة كاجوال سارة سلامة تخطف الأنظار .. 10 لقطات لنجوم الفن
زووم

هنا الزاهد بإطلالة كاجوال سارة سلامة تخطف الأنظار .. 10 لقطات لنجوم الفن
انهيار تيار الخليج.. علماء يُحذرون من كارثة مناخية عالمية
أخبار و تقارير

انهيار تيار الخليج.. علماء يُحذرون من كارثة مناخية عالمية
خفايا برج الحمل… 8 عيوب قد لا تعرفها في عيد ميلادهم
علاقات

خفايا برج الحمل… 8 عيوب قد لا تعرفها في عيد ميلادهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان