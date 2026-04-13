نائبة: لا تهاون مع جشع التجار.. وتشديد الرقابة على الأسواق ضرورة عاجلة

كتب : نشأت حمدي

08:30 ص 13/04/2026

النائبة إيلاريا سمير حارص

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية تكثيف وتشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية، لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تضر بالمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وشددت النائبة، في تصريحات لها، على ضرورة قيام الجهات الرقابية بحملات تفتيش موسعة ومستمرة على مختلف الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، وعدم المغالاة في تسعير السلع الأساسية، بما يضمن حماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.

وأضافت أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع وضبط الأسواق، إلا أن بعض التجار يستغلون الظروف لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطن، وهو ما يتطلب مواجهة حاسمة وردعًا فوريًا لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار.

وأوضحت أن حماية المواطن من جشع بعض التجار مسؤولية مشتركة، تستدعي تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتكثيف المتابعة الميدانية، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفين، لضمان تحقيق العدالة في الأسواق واستقرار الأسعار.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن ضبط الأسواق يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يساهم في دعم جهود الدولة في إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

