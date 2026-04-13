لإزالة الألغام.. اليابان: لم نتخذ أي قرار بإرسال قوات إلى مضيق هرمز

كتب : مصراوي

08:29 ص 13/04/2026

وكالات

أكد كبير ⁠أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، أن طوكيو لم تتخذ أي قرار بإرسال قوات للمشاركة في عمليات إزالة الألغام بمضيق هرمز.

قال كيهارا ردا على سؤال حول موقف اليابان من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إرسال عدة دول شريكة كاسحات ألغام لتطهير المضيق: "فيما يتعلق بإرسال قوات الدفاع الذاتي، فإنه لم يتم تقرير أي شيء بهذا الشأن".

كان ترامب قد صرح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الأحد، بأن بريطانيا وعدة دول أخرى سترسل كاسحات ألغام لتطهير مضيق هرمز.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن بدء حصار مضيق هرمز، قائلا في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": إن البحرية الأمريكية ستبدأ فورا عملية اعتراض أي سفن تحاول دخول المضيق أو مغادرته، مهددًا برد حازم في حال شنت إيران أي هجمات، وفقا لروسيا اليوم.

