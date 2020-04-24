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ترامب يوقع على مساعدات بقيمة 484 مليار دولار لصالح المشروعات الصغيرة

08:06 م الجمعة 24 أبريل 2020
ترامب يوقع على مساعدات بقيمة 484 مليار دولار لصالح المشروعات الصغيرة

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على حزمة مساعدات بقيمة 484 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا وفي إطار خطة إدارته للخطوات المقبلة في مساعيها لإنقاذ الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية بعد الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها تفشي الوباء.

ووجه ترامب، خلال حفل التوقيع في المكتب البيضاوي اليوم، الشكر للكونجرس على الاستجابة لدعوته لتمرير هذا التمويل المهم لصالح مساعدة المشروعات الصغيرة والموظفين".

وتضمن مشروع القانون الخاص بهذه المساعدات تخصيص 370 مليار دولار لصالح المشروعات الصغيرة التي تحاول الإبقاء على رواتب موظفيها بعد أن أغلقت أبوابها في إطار التدابير الوقائية من الوباء.

كما تم تخصيص 75 مليار دولار لصالح المستشفيات التي تكافح لتغطية تكاليف التشغيل بها جراء الأزمة، وهناك أيضا 25 مليار دولار خصصت لدعم الجهود الرامية لزيادة الاختبارات الخاصة بالفيروس.

وتعتبر هذه هي الحزمة الرابعة من المساعدات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، بإجمالي 3 تريليونات دولار، بعد تصاعد أعداد المصابين ما أدى لتحول ملايين الأمريكيين إلى عاطلين عن العمل.

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