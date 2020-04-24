ميركل تتوقع تخفيفا ثانيا على قيود الحياة العامة في مايو المقبل

برلين - (أ ش أ):

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحكومة الاتحادية والولايات قد تقرر في السادس من مايو المقبل تخفيف المزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة فى اطار مكافحة فيروس كورونا.

وأضافت ميركل إن تأثيرات فتح المتاجر الذي بدأ يوم الاثنين الماضي لا يمكن تقييمها إلا بعد مرور ١٤ يوما ، مضيفة أن المزيد من إجراءات التخفيف ستدخل حيز التنفيذ وسوف نتباحث حول الأمر ، هذه المسائل في 6 مايو المقبل.

وأعربت عن عزمها إجراء مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات في 30 أبريل الجاري لمناقشة موضوعات مهمة أخرى ، بجانب إجراءات التخفيف ، على حد تعبيرها.

وحذر وزير الخارجية الألماني من مغبة تخفيف القيود على الحياة العامة حتى لا نواجه موجة ثانية من الوباء.