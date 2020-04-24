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دور المسنين تستأثر بنصف حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا خلال أبريل

04:24 م الجمعة 24 أبريل 2020
دور المسنين تستأثر بنصف حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا خلال أبريل

سجلت إيطاليا أكثر من 25000 حالة وفاة

روما- (د ب أ):

كشفت دراسة رسمية في إيطاليا اليوم الجمعة عن تسجيل نصف العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال شهر أبريل الحالي في دور رعاية المسنين.

وقال بيان إن الباحثين في المعهد الوطني للصحة فحصوا عينة تضم نحو 4500 حالة إصابة تم تسجيلها في الفترة ما بين الأول من أبريل حتى 23 أبريل، ووجدوا أن 44.1 بالمئة من هذه الإصابات وقعت داخل دور رعاية المسنين.

وأضاف البيان أن 24.7 بالمئة من المرضى أصيبوا بالفيروس في المنزل، في حين أصيب 10.8 بالمئة في المستشفى و 4.2 بالمئة في مكان العمل.

وإيطاليا هي واحدة من العديد من الدول الأوروبية التي تضررت فيها دور رعاية المسنين بشدة جراء تفشي الوباء. ويُفترض أن إهمال السلطات قد لعب دوراً في ذلك.

أما في إقليم لومباردي، أكثر المناطق الإيطالية تضررا، يحقق المدعون في ادعاءات بأن إدارة الإقليم لم تنفق بشكل كبير من أجل اتخاذ تدابير لحماية العديد من دور رعاية المسنين.

وقد سجلت إيطاليا أكثر من 25000 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن 190000 حالة إصابة.

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