أوربان: المجر يعتزم تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيا الأسبوع المقبل

بودابست- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عبر الإذاعة الحكومية إن بلاده ستعلن عن تغييرات في قيود الإغلاق، المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، الأسبوع المقبل كجزء من جهود إنعاش الاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وقد يستمر تطبيق القيود الخاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، ومن بينهم كبار السن.

وتتابع الحكومة تخفيف القيود في النمسا المجاورة، التي تسبق المجر بما يتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين في منحنى انتشار الفيروس.

وتعهد رئيس الوزراء بتوفير وظائف بعدد التي تم شطبها بسبب الجائحة.

وسجلت المجر 250 حالة وفاة بسبب كوفيد- 19، بينما تم تسجيل 2383 حالة إصابة، وتعافى 401 شخصا.