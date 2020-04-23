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ارتفاع ضحايا الأعاصير التي اجتاحت الولايات الجنوبية في أمريكا إلى 7 قتلى

11:12 م الخميس 23 أبريل 2020
ارتفاع ضحايا الأعاصير التي اجتاحت الولايات الجنوبية في أمريكا إلى 7 قتلى

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

أفادت الأنباء الواردة اليوم الخميس، بأن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف العنيفة ولايات أوكلاهوما وتكساس ولويزيانا الأمريكية ، مما ألحق أضرارًا بمئات المنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ بمقاطعة بولك كاونتي شرقي ولاية تكساس إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون في المقاطعة ، بعد أن ضرب إعصار المنطقة في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وقالت الهيئة اليوم الخميس إن اجمالي عدد المنازل التي تضررت جراء الأعاصير بلغ 291 منزلا، وأنه تم نشر فرق البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة.

والدمار الذي وقع أمس الأربعاء هو الأحدث في سلسلة من الأعاصير والعواصف التي ضربت الولايات المتحدة هذا الشهر ، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل ، معظمهم في الجنوب.

وقال حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إن شخصين آخرين لقيا حتفهما في الولاية ، وتوفي شخصان آخران في أوكلاهوما ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

الأعاصير واشنطن الولايات المتحدة

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