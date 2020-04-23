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كندا: وفيات كورونا تتخطى ألفي حالة

10:24 م الخميس 23 أبريل 2020
كندا: وفيات كورونا تتخطى ألفي حالة

فيروس كورونا

أوتاوا - (أ ش أ):

تخطت حالات الوفاة في كندا اليوم الخميس، حاجز الألفين بعد تسجيل 167 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة إلى 2141، كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 41 ألفا و791 حالة بعد تسجيل 1601 حالة اليوم.

على جانب آخر، أعلنت الحكومة الكندية اليوم موافقتها على نشر أفراد من القوات الكندية في مراكز الرعاية الطويلة الأمد في مقاطعة أونتاريو بناء على طلب رئيس حكومة المقاطعة دوج فورد .

وقال وزير الأمن العام بيل بلير - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "وافقت حكومتنا على طلب أونتاريو الحصول على مساعدة القوات الكنديّة. مراكز الرعاية الطويلة الأمد هي الأكثر عرضة للإصابة في ظل هذه الجائحة"، مضيفا أن الكنديين سيواصلون العمل معا كفريق واحد لهزيمة (كوفيد-19)".

كان فورد قد أكد - في مؤتمره الصحفي أمس - أن المقاطعة تحتاج لمساعدة القوات الكندية لمواجهة انتشار الفيروس في خمسة مراكز لرعاية المسنين.

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