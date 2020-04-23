السعودية والكويت تعلنان غدا أول أيام رمضان

وكالات:

أعلنت المملكة العربية السعودية، والكويت، أن غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا و أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة.

‏وأضاف في كلمة بمناسبة شهر رمضان، نقلتها فضائية العربية، اليوم الخميس "نعتز بما اتخذناه من إجراءات لمنع انتشار كورونا".

‏وتابع "نتألم لعدم إقامة صلاة الجماعة والتراويح في المساجد".

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 13 ألفا و930 حالة.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي - في تصريح نقلته قناة (العربية) الإخبارية - إنه جرى تسجيل 113 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 1925، كما جرى تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 121 حالة وفاة.