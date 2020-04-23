فرنسا تدين إطلاق إيران لقمر اصطناعي عسكري

وكالات:

أدانت فرنسا اليوم الخميس، إطلاق إيران لقمر اصطناعي عسكري معتبرة أن هذه العملية تتعارض مع قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص.

وقالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول في بيان رسمي: "إيران أعلنت عن قيامها بإطلاق قمر اصطناعي عسكري؛ فرنسا تُدين بشدة هذه العملية التي تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأشارت فون دير مول إلى أن التقنيات المستخدمة لإطلاق القمر تشبه إلى حد كبير التقنيات المستخدمة في إطلاق الصواريخ البالستية مما يعزز أنشطة إيران البالستية "التي تبعث على القلق".

وقالت فون دير مول إن قيام الحرس الثوري الإيراني - الموضوع على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي - بإطلاق القمر الاصطناعي يؤكد على ترابط البرنامج البالستي والبرنامج الفضائي.

وأضافت :"البرنامج الباليستي الإيراني هو محل قلق يهدد الأمنين المحلي والدولي ويؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة ويزيد التصعيد".

وأخيرا دعت فرنسا إيران "للكف فوراً عن القيام بأي أنشطة متعلقة بتطوير الصواريخ البالستية المخصصة لحمل رؤوس نووية أو قاذفات أقمار اصطناعية ولاحترام قرارات مجلس الأمن".