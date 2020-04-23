إيران تسجل 90 وفاة و1030 إصابة جديدة بكورونا

طهران - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5481 حالة، بعد تسجيل 90 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 87 ألفا و26 حالة، بعد تسجيل 1030 حالة إصابة جديدة.

ووصف حالة3105 من المصابين بالحرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 64 ألفا و843 شخصا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).