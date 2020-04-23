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سلطنة عمان تسجل 102 إصابة جديدة بكورونا

11:24 ص الخميس 23 أبريل 2020
سلطنة عمان تسجل 102 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1716حالة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر اليوم، إن 33 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 69 لغير عمانيين.

وسجلت السلطنة 307 حالات تعاف وثماني حالات وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

فيروس كورونا سلطنة عمان وزارة الصحة العمانية العزل الصحي

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