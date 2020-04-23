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الائتلاف الحاكم في ألمانيا يقرر زيادة إعانات العاملين المتضررين من كورونا

10:54 ص الخميس 23 أبريل 2020
الائتلاف الحاكم في ألمانيا يقرر زيادة إعانات العاملين المتضررين من كورونا

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

اتفق قادة أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على زيادة المخصصات المالية المرصودة لإعانة العاملين المتضررين من تخفيض رواتبهم بسبب تقليص ساعات دوامهم في ظل أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده زعماء أحزاب الائتلاف (المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بحضور المستشارة انجيلا ميركل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر مشاركة في الاجتماع.

كما اتفق قادة أحزاب الحكومة على تمديد فترة الاستفادة من النموذج الأول للتأمين ضد البطالة لمدة ثلاثة أشهر لهؤلاء العاطلين الذين تنتهي فترة استفادتهم من هذه الإعانة في الفترة بين مطلع مايو حتى نهاية ديسمبر المقبلين.

يشار إلى أن ألمانيا تعرف نوعين من نماذج التأمين ضد البطالة، الأول يحصل عليه العامل من مستقطعات التأمين التي كان يدفعها قبل فقده وظيفته (بحيث لا تقل فترة عمله عن عامين ومدة الدفع عن عام واحد)، أما النموذج الثاني فهو تأمين أساسي تدفعه الحكومة ليضمن للعاطل المقومات الأساسية لحياته.

انجيلا ميركل برلين فيروس كورونا ألمانيا

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