الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 191

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 191، في حين وصل عدد المصابين إلى 14592 مصابا.

وسجلت الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حالتي وفاة بالفيروس لمسنين من نزلاء مركز لعلاج الزهايمر في رمات غان.

وصرحت مصادر بالصحة الإسرائيلية، بأن عدد المصابين بحالة خطيرة بلغ 136 مصابا، منهم 107 موصولين بأجهزة تنفس صناعي، في حين بلغ عدد المتعافين 5334، وأن عدد الحالات النشطة التي تخضع للمتابعة الصحية حاليا 9067 حالة.