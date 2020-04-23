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انخفاض في عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

08:58 ص الخميس 23 أبريل 2020
انخفاض في عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
سجّلت الولايات المتّحدة، وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة الماضية، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.
وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أنّ وباء كوفيد-19 "كورونا"، حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة .. وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة أمس أقلّ بكثير من تلك التي سجّلت الثلاثاء وبلغت 2751 وفاة خلال 24 ساعة.
بدوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة، إلى 839.675 إصابة، علماً بأنّ حوالى 4,5 ملايين شخص خضعوا حتّى اليوم لفحص كوفيد-19.

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الولايات المتّحدة حالات وفيات فيروس كورونا

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