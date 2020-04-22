روسيا: تفشي كورونا تحت السيطرة مقارنة بالوضع في أمريكا وأوروبا

موسكو - أ ش أ

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن تطور وباء كورونا في روسيا يبقى متحكما به ويتسم بسلاسة مقارنة مع الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا بفضل الخطوات التي اتخذتها السلطات.

وقال سوبيانين ، خلال اجتماع لهيئة مجلس التنسيق الحكومي المعني بمواجهة فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء: "إن دينامية الإصابات بالفيروس موجودة لدينا، ولكنها تتسم بالسلاسة مقارنة مع الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا".

وأضاف: "نشهد زيادة كل يوم بمقدار عدة آلاف من الحالات، التي تم تأكيد إصابتها بكورونا في روسيا، كما نشهد أيضا زيادة في عدد المصابين بالالتهاب الرئوي".

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في العاصمة الروسية موسكو، قال سوبيانين: "إننا نحتاج خلال الأسابيع القادمة إلى 30 ألف سرير في المستشفيات لمصابي كورونا، وذلك في حال حافظت عملية انتشار الوباء على وتيرتها الراهنة".