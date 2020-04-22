إيطاليا تسجل 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة
وكالات
سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، 3370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ليترفع إجمالي أعداد الإصابات في البلد الأكثر تضررًا في القارة الأوروبية من الوباء، إلى 187327 حالة إصابة مؤكدة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، عن تسجيل 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25085 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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