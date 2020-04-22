كورونا.. السجن في الهند لمن يعتدي على الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية

نيودلهي- (بي بي سي):

أقرت الحكومة الهندية قانونًا يسمح بسجن من يعتدون على أطباء أو عاملين بالمجال الصحي لمدة تصل إلى سبع سنوات.

يأتي هذا بعد ورود شكاوى من أطباء وممرضات وعاملين في مجال الرعاية والصحة المجتمعية من جميع أنحاء البلاد بخصوص وقوعهم ضحية اعتداءات داخل أحياء يزورونها أثناء مزاولتهم عملهم وتتبعهم دوائر اتصالات مرضى كورونا مع الآخرين لمسارعة احتواء دائرة تفشي المرض، بالإضافة لوقائع تعدي ضدهم سجلت بداخل المستشفيات.

ووصل الأمر في حالات أخرى إلى أن يتعرض لهم جيرانهم بالسكن، ممن يخشون من انتقال العدوى، ومحاولتهم طردهم والزج بهم بعيدا.

وصدر القانون الأربعاء بموجب مرسوم تشريعي وبات ضمن أحكام قانون مكافحة الامراض المعدية في الهند وهو قانون عمره 123 عاما ويعود لحقبة الإستعمار، ويفرض ضمن ما يفرضه، غرامات باهظة تصل إلى 6500 دولار.

وقال وزير مركزي،براكاش جافاديكار لوسائل الإعلام المحلية "لن نتسامح إطلاقا ولن نسمح بالتجاوزات."

وتسجل الهند حتى الآن 15 ألف و474 حالة إصابة بفيروس كورونا و 640 حالة وفاة.