شكري يبحث تطورات الأوضاع السورية مع بيدرسون

القاهرة- (د ب أ):

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، تطورات الأوضاع على الساحة السورية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري اليوم من المبعوث بيدرسون، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ .

وقال المتحدث، في بيان صحفي ، إن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة والمبعوث الأممي بشأن دفع جهود التسوية السلمية للأزمة السورية، حيث أكد الوزير شكري عزم مصر على الاستمرار في دفع جهود إنهاء الصراع وتسوية الأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة واستقلال التراب السوري، ويُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وكذا يُعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الوزير شكري تناول تقييم القاهرة إزاء تطورات الأوضاع في سورية، مُستعرضاً الجهود المصرية المبذولة في سبيل دفع العملية السياسية من خلال عضويتها في المجموعة المصغرة للدول المعنية بهذه العملية وعبر تواصلها مع المعارضة السورية المعتدلة وعلى رأسها مجموعة القاهرة، وهو الأمر الذي يرتبط أيضاً بضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والأطراف الإقليمية الداعمة لها.

وأكد الوزير شكري على ضرورة تضافر كافة الجهود لدعم سورية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المُستجد.

ومن جانبه، أطلع بيدرسون الوزير شكري على آخر مُستجدات الأوضاع في سورية، وجهوده المتواصلة مع الأطراف السورية لدفع العملية السياسية.