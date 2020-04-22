51 إصابة جديدة بـ"كورونا" في أفغانستان خلال 24 ساعة

كابول- (د ب أ):

سجلت السلطات الصحية في أفغانستان 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، الأربعاء.

وأكدت وزارة الصحة العامة الحالات الجديدة في 11 إقليما في البلاد.

وقال وحيد الله ميار، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة في البلاد، إن المسؤولين سجلوا 28 حالة جديدة في كابول وثلاثا في إقليم حيرات واثنتين في إقليم غزني وأربعا في إقليم كابيسا.

وأضاف أنه تم تسجيل 6 حالات أخرى في إقليم ننكرهار وثلاث في إقليم كونار وحالة واحدة في إقليم باروان وأخرى في إقليم باميان وأخرى في إقليم لاجمان وأخرى في إقليم باكتيا وأخرى في إقليم فرح.

وتابعت الوزارة أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي لفيروس كورونا إلى 1143، التي تم تسجيلها منذ تفشي المرض في البلاد.