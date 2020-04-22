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روسيا تسجل 57 وفاة و 5236 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

10:58 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
روسيا تسجل 57 وفاة و 5236 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 57 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 513حالة.

ووفقا للبيانات التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد سجلت البلاد 5236 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفا و999 حالة، بارتفاع بنسبة 9.9 % .

وأشارت إلى أن 2548 من الإصابات الجديدة، سُجلت في العاصمة موسكو.

وأعلنت السلطات تعافي 547 من المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 4420 .

روسيا السلطات الصحية الروسية فيروس كورونا

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