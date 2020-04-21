ترامب: 20 ولاية أمريكية ترغب بالعودة إلى العمل
11:54 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
وكالات
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك 20 ولاية يمثلون نحو 40% من البلاد يرغبون في إعادة فتح الاقتصاد وعودة العمل.
وتابع ترامبن خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأميركية حول كورونا، أنه لن يخذل القطاع النفطي، في ظل أزمة تدهور الأسعار.
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