ترامب: 20 ولاية أمريكية ترغب بالعودة إلى العمل

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك 20 ولاية يمثلون نحو 40% من البلاد يرغبون في إعادة فتح الاقتصاد وعودة العمل.

وتابع ترامبن خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأميركية حول كورونا، أنه لن يخذل القطاع النفطي، في ظل أزمة تدهور الأسعار.