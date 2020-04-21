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ترامب: 20 ولاية أمريكية ترغب بالعودة إلى العمل

11:54 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
ترامب: 20 ولاية أمريكية ترغب بالعودة إلى العمل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك 20 ولاية يمثلون نحو 40% من البلاد يرغبون في إعادة فتح الاقتصاد وعودة العمل.

وتابع ترامبن خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأميركية حول كورونا، أنه لن يخذل القطاع النفطي، في ظل أزمة تدهور الأسعار.

دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

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