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الجزائر: تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين بولايتي الجلفة وجيجل

02:37 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
الجزائر: تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين بولايتي الجلفة وجيجل

وزارة الدفاع الجزائرية

الجزائر- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية الجلفة (شمال) بالإضافة إلى تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بولاية جيجل (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الغيران بولاية الجلفة مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على بندقيتين من نوع (ماوزر) وكمية من الذخيرة وقنبلة تقليدية الصنع".

وأضاف البيان أن قوات الجيش دمرت أيضا قنبلتين تقليديتي الصنع بمنطقة جبل السدات بلدية الشقفة بولاية جيجل.

وأشار إلى أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) وحرس الحدود أوقفوا 13 تاجر مخدرات بحوزتهم 113,780 كيلو جرام من المخدرات، و1064 قرصا مهلوسا خلال عمليات متفرقة بولايات تلمسان وغليزان (شمال غرب)، وعين الدفلى (شمال).

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وزارة الدفاع الجزائرية الجماعات الإرهابية الجزائر

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