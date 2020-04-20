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في سابقة تاريخية.. النفط الأمريكي تسليم مايو ينهار إلى (- 37) دولار للبرميل

09:54 م الإثنين 20 أبريل 2020
في سابقة تاريخية.. النفط الأمريكي تسليم مايو ينهار إلى (- 37) دولار للبرميل

النفط الأمريكي

وكالات:

في أسوأ يوم على على الإطلاق للنفط الأمريكي، هبط سعر البرميل بشكل غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، تسليم شهر مايو، إلى -37 دولار (37 دولار تحت الصفر)، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 306%، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 306% حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر، بحلول الساعة (18.34 بتوقيت جرينتش).

ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت" 9.2 بالمئة إلى 25.43 دولار للبرميل.

وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

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